St. Maria Himmelfahrt Hückeswagen : Zweite Gruppe feiert ihre Erstkommunion

Es war zwar kein so wunderbares Wetter wie es Anfang Mai schon mal der Fall sein könnte. Allerdings änderte dies auch nichts daran, dass die zweite Gruppe der Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt am 1. Mai ihre Erstkommunion feiern konnten. Diakon Burkhard Wittwer gestaltete zusammen mit den Kindern die Feier in der Pfarrkirche am Sonntagvormittag – und der Schwerpunkt lag auf der Gemeinsamkeit.