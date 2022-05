Hilfszusagen erreichen US-Niveau : EU-Staaten holen bei Unterstützung für Ukraine auf

Kiel Der Ukraine Support Tracker erfasste laut Institut für Weltwirtschaft (IfW) einen Anstieg an Unterstützungszusagen aus den westlichen Ländern im letzten Monat – am deutlichsten aus Deutschland und Polen.

Ob militärisch, humanitär oder finanziell – die Hilfszusagen anderer Länder an die Ukraine sind im zweiten Monat nach dem Kriegsbeginn stetig gewachsen. Die EU-Länder haben dabei ihre Anstrengungen erhöht und reichen derzeit insgesamt an die Leistungen der USA seit Ende Januar heran, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Montag mitteilte.