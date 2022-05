Trassentreffen-Station in Hückeswagen gut besucht : Radfahrspaß mit Stempelkarte

Hückeswagen Die Stempelstelle am Bergischen Kreisel war zum Trassentreffen am Sonntag gut besucht. Zusätzliche Infos und Angebote rund um das Radfahren sorgten für Abwechslung. Das Heimatmuseum hatte ebenfalls geöffnet.

Leidenschaftliche Radfahrer benötigen eigentlich keinen zusätzlichen Anreiz für ihre Touren durch das Bergische Land. Am Sonntag gab es diesen trotzdem, denn beim Bergischen Trassentreffen konnten die Radfahrer in den Städten entlang des Bergischen Panorama-Radwegs und der Balkantrasse je einen Stempel sammeln und damit attraktive Preise gewinnen. Tourismusbeauftragte Heike Rösner und Kai Merten von der Stadt hatten dazu zwischen 11 und 17 Uhr einen Stand am Bergischen Kreisel aufgebaut.

Gewinne Radfahrer, Inline-Skater und Fußgänger konnten am Sonntag mit mindestens drei gesammelten Stempeln an einer Verlosung teilnehmen.

Städte In diesem Jahr präsentierten sich die am Panorama-Radweg Balkantrasse und dem Bergischen Panoramaradweg liegenden Städte Burscheid, Hückeswagen, Radevormwald, Remscheid, Solingen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Marienheide beim Trassentreffen.

Annette Liemke mit Sohn Phil (11) und Ehemann Frank Müller machten sich von Hückeswagen aus auf den Weg Richtung Marienheide. „Das wird eine schöne Mai-Tour. Früher haben wir uns Birkenzweige ans Fahrrad gemacht“, sagte Annette Liemke über ihren Ausflug am Mai-Feiertag. Zudem sei es ein gutes Training für Sohn Phil, der ein begeisterter Triathlet ist. Den ersten Stempel gab es für die Familie am Bergischen Kreisel. Mit mindestens drei Stempeln auf der Karte konnten unter anderem Essens- und Einkaufsgutscheine gewonnen werden.

In der Schloss-Stadt gab es aber noch viel mehr zu entdecken. Die Mountainbike-Gruppe „TrailRider“ des ATV Hückeswagen hatte sich ebenfalls mit einem Stand am Radweg platziert, um für ihre Abteilung zu werben und die Passanten mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. „Es wäre ja fahrlässig gewesen, bei dieser Gelegenheit nicht auf sich aufmerksam zu machen“, sagte Abteilungsleiter Patrick Erbach. Anfang des Jahres hatte sich die Gruppe dem Allgemeinen Turnverein angeschlossen und startet mittlerweile mit 30 Mitgliedern bei Fahrten und Wettbewerben. Die Kapazitätsgrenze ist noch nicht erreicht. „Je mehr wir sind, desto mehr Spaß macht es“, sagte Erbach. Neue Mitglieder könnten die Mountainbiker auch über die Absage des beliebten Radevormwalder Radrennens „Night on Bike“ in diesem Jahr hinwegtrösten. „Dann müssen wir uns eben anderweitig bei Laune halten“, kündigte Erbach an.