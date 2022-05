Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 2. Mai 2022) : 456 Neuinfektionen über das Wochenende registriert

Dieses Wochenende sind nur etwa halb so viele Neuinfektionen in Mönchengladbach nachgewiesen worden wie an dem Wochenende zuvor. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Das sind verhältnismäßig wenige neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt infolgedessen weiter ab. Die wichtigsten Werte im Überblick.

2086 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 2. Mai. Über das Wochenende – für den Zeitraum von Samstag, 30. April bis Montag, 2. Mai – sind den Angaben nach 456 neue positive Nachweise registriert worden.

Das sind relativ wenige neue Fälle, wurden an den Wochentagen selbst stets mehr als 400 Neuinfektionen gemeldet (407 am Freitag, 412 am Donnerstag, 486 am Mittwoch, 444 am Dienstag) – und am Wochenende vom 23. bis 25. April 801 neue Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt am Montag auf 556,5, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Am Freitag, 29. April, war der Wert noch mit 654,7 und am Sonntag, 1. Mai, mit 575 angegeben worden. Der bundesweite Durchschnitt liegt laut RKI aktuell bei 639,5 und der Landesschnitt bei 600,7.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Montag, 2. Mai, 11.18 Uhr) auf Mönchengladbacher Intensivstationen drei Covid-19-Patienten behandelt, von denen einer invasiv beatmet wird. Fünf der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 6,1 Prozent. Landesweit sind hingegen noch 13,4 Prozent aller Intensivbetten für Erwachsene (689 von 5144) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Montag tagesaktuell mit 4,54 an. Am Vortag wurde ein Wert von 4,89 gemeldet aber nachträglich auf 4,95 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt aktuell bei 4,26. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 63.685 Corona-Fälle nachgewiesen worden. In 61.270 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 329 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Für ganz Deutschland hat das RKI am Montag keinen einzigen neuen Todesfall zu verkünden gehabt.

