Kult-DeLorean an der Peterstraße : Niederländischer „Marty McFly“ besucht Hückeswagen

Frank Lommen mit seinem Original-DeLorean aus den „Zurück in die Zukunft“-Filmen bei seinem Stopp an der Peterstraße. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Es gibt wohl kaum ein kultigeres Auto: Frank Lommen steuerte am Freitag mit seinem Original-DeLorean die Peterstraße an. Dort parkte er das Auto aus der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie vor der Garage, die ein DeLorean-Graffito hat.