50 Jahre Städtepartnerschaft mit Etaples-sur-Mer : Eine Städte-Freundschaft auf 100 Bildern

Mit einem Glas Sekt angestoßen: Am Samstag wurde die Fotoausstellung in der Glashalle unterhalb des Bürgerbüros eröffnet. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Einblicke in 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Etaples-sur-Mer bietet eine Fotoausstellung in der Glashalle. Die Ausstellung wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt und ist bis Ende Mai zu sehen.

So viele Stellwände passen vermutlich gar nicht in die Glashalle am Bahnhofsplatz, als dass dort alle schönen, mit der Kamera festgehaltenen Erinnerungen aus 50 Jahren deutsch-französischer Städtepartnerschaft Platz finden würden. Daher hat Hans-Jürgen Grasemann als Mitglied des Partnerschaftskomitees eine Auswahl treffen müssen. Samstagmorgen eröffnete er die Fotoausstellung unterhalb des Bürgerbüros. „Das goldene Jubiläum erfüllt uns mit Freude und Stolz. Einige Momente dieser langen Freundschaft sind heute hier auf den Fotos zu sehen“, sagte Grasemann.

Im Mai 1972 unterzeichneten die damaligen Stadtoberhäupter Dr. Friedrich Weyer und Jean Bigot die Partnerschaftsurkunde in Etaples. „Träger der Partnerschaft waren insbesondere die Landwirte, der Jugendaustausch durch die Realschule und die Feuerwehr“, zählte Grasemann auf. Einige Freundschaften sind daraus entstanden, die bis heute Bestand haben. Rosina und Manfred Flosbach können sich noch gut an die gegenseitigen Besuche mit der Feuerwehr erinnern. „Ich weiß gar nicht, wie wir das damals gemacht haben – schon alleine wegen der Sprache. Es war so eine schöne Zeit“, schwärmte Rosina Flosbach von früheren Jahren. Die meisten Erinnerungen sind wohl in den Köpfen und Herzen der Bürger hängengeblieben und können durch eine Fotoausstellung nicht lückenlos widergespiegelt werden. Das Betrachten der Bilder lässt diese Erinnerungen jedoch wieder aufleben. Die Ausstellung wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt und ist bis Ende Mai in der Glashalle zu sehen.