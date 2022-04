Bund der Steuerzahler über Hückeswagen : Lob für die Radweg-Piktogramme

Die Stadt hat mehrere Piktogramme auf dem Radweg angebracht., die auf die Angeebote im Zentrum verweisen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der Bürgermeister freut sich über die Aussage des Bunds der Steuerzahler. Der nennt Wipperfürth und Hückeswagen als gute Beispiele, „wie man Radfahrer für kleines Geld in die Innenstädte lotst“.

Beliebte Radtrassen führen nicht immer direkt ins Zentrum hinein, sondern mitunter knapp daran vorbei – zum Ärger von Gastronomen und Einzelhändlern. „Doch statt zur Problemlösung viel Geld auszugeben, wie die Stadt Burscheid, zeigen Wipperfürth und Hückeswagen, wie man Radfahrer für kleines Geld in die Innenstädte lotst“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bunds der Steuerzahler. So plant Burscheid eine Aussichtsplattform an einer Brücke, die von den Radfahrern sonst unterfahren wird, samt Rampe, weil die rheinisch-bergische Stadt oberhalb der Radtrasse liegt. Kostenpunkt: zirka 803.000 Euro, die zu 70 Prozent durch das Land finanziert werden. In Wipperfürth und Hückeswagen wurden dagegen einfach Piktogramme auf den Asphalt gesprüht, die den Weg in die Innenstädte weisen.

Das Lob des Steuerzahler-Bunds hat im Hückeswagener Schloss für Freude gesorgt. „Grundsätzlich möchte ich aber deutlich machen, dass der Vergleich mit der Situation in anderen Städten immer schwierig ist, da die Bedingungen natürlich unterschiedlich sind“, betont Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion. Die Entscheidung der Stadt für die Markierungen auf dem Radweg sei in Anlehnung an die Stadt Wipperfürth gefallen, „mit der wir bereits in vielen Bereichen gut zusammenarbeiten“. Deswegen hat der gemeinsame Bauhof entsprechende Erfahrungen.

Wichtig war der Stadt bei den Markierungen, dass die vielen Radfahrer, die gerade an den Wochenenden bei schönem Wetter den Radweg nutzen, „nicht die Schönheiten unserer Altstadt und die vielfältigen Angebote in der Innenstadt verpassen“. Denn so schön der Radweg auch sei, führe er doch eben an Hückeswagen mehr vorbei als hinein. Persian: „Ich denke, dass wir so auf einfachem Wege mehr Aufmerksamkeit auf Hückeswagen lenken können.“ Der große Vorteil sei, dass die Markierungen durch die Schablone leicht wieder erneuert werden könnten, wenn sie in ein paar Jahren mal verblasst seien.

(büba)