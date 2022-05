Ben Musaeus nach zwei Jahren Pause in Topform : Der „Judobär“ ist ID-Landesmeister 

Wermelskirchen Die Corona-bedingte Wettkampfpause schadete dem Wermelskirchener Judoka Ben Musaeus nicht. Er ist neuer Titelträger in seiner Gewichtsklasse.

Nach zwei Jahren Corona-Pause standen in Oberhausen die ID-Judo-Landesmeisterschaften NRW an. Aufgeregt, aber hoch motiviert reiste der Wermelskirchner Ben Musaeus (Judoka mit Down Syndrom) zum Wettkampftag der ID (Intellectual disability) Judoka nach Oberhausen mit seinem Verein JC Mifune Hückeswagen an. Ben kämpft in der Wettkampfklasse 2 (weniger starke Beeinträchtigung) mit einem Kampfgewicht bis 73 Kilogramm.