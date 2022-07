Erste heiße Sommertage in der Schloss-Stadt : Hückeswagener bereiten sich auf die Hitze vor

Tanja Zolli und Giorgio Gasparotto vom Eiscafé Friuli haben in diesen heißen Tagen alle Hände voll zu tun, sind aber gut auf die Hitzetage vorbereitet und freuen sich auf viele eishungrige Gäste. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Der Wochenanfang wird laut der Vorhersagen der Meteorologen heiß. Schon am Wochenende haben sich die Hückeswagener auf die sommerlichen Temperaturen vorbereitet und ihre Hitze-Tipps verraten.

Das wohl wichtigste Verhalten bei Hitze? Viel trinken! Dieser Tipp sollte in den kommenden Tagen beherzigt werden, denn es werden Temperaturen bis weit über 30 Grad erwartet. Am Wochenende bekamen die Menschen in Hückeswagen schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Hochsommer. Nach einem wolkigen Samstagvormittag strahlte die Sonne vom blauen Himmel. Dementsprechend zog es viele Hückeswagener ans Wasser oder in die Eisdiele. Etwas anstrengender war hingegen der Fußmarsch einer Wipperfürther Gruppe. Sie feierte einen Junggesellenabschied und zog mit Bollerwagen samt gekühlter Bierzapfanlage und Selbstgebrautem von der Bever-Talsperre über die Radtrasse bis nach Wipperfürth. An Flüssigkeitsnachschub mangelte es den jungen Leuten nicht. Das Brautpaar, Michelle und Benjamin Braun, wurde von ihren Freunden komplett überrascht. „Eigentlich sind wir schon verheiratet, die Party ist aber erst im August“, verriet Michelle Braun frohgelaunt.

Gut zu tun hatte das Team vom Eiscafé Friuli am Bahnhofsplatz. Auf die anstehende Hitzeperiode ist Inhaberin Tanja Zolli vorbereitet. „Wir haben für die Eisproduktion alles eingekauft und freuen uns, dass es wieder los geht. Die ganze Mannschaft ist im Einsatz“, blickte sie gelassen auf den zu erwartenden Ansturm. Ursula Schneider und Inge Kopka ließen sich einen Eisbecher schmecken. „Für die ganz heißen Tage ist aber eine Brühe oder Hühnersuppe besser“, gab Inge Kopka einen wertvollen Tipp. Sie sei auf einem Bauernhof groß geworden und habe dort immer Suppe statt Eis bei Hitze bekommen, damit der Salzgehalt des Körpers aufgefüllt wird. Ursula Schneider bleibt an solchen Tagen lieber zu Hause. „Jalousien runter und mindestens zwei Liter Wasser trinken“, lautete das Patenrezept der Seniorin.

Laith und Adam genießen den Tag mit Schlauchboot auf der Bever-Talsperre. Foto: Heike Karsten

Info Richtig verhalten bei großer Hitze Getränke Für ausreichend Getränkevorräte wie Wasser oder verdünnte Säfte sorgen. Alkohol- und koffeinhaltige Getränke sollten vermieden werden, weil sie zusätzlich den Kreislauf belasten. Haus Die Räume abdunkeln und auch für Schattenplätze auf der Terrasse oder dem Balkon sorgen. Kleidung Im Freien weite, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen. Hautschutz Unterwegs die unbedeckten Hautstellen mit Sonnenschutzmittel eincremen. Bewegung Körperliche Betätigungen möglichst in die frühen Morgen- und späten Abendstunden legen. Baden Nur an ausgewiesenen und bewachten Badestellen ins Wasser gehen. Auto Menschen und Tiere auf keinen Fall alleine im heißen Auto zurücklassen.

Otmar Franzke und Frank Schaller waren am Samstag mit dem Fahrrad von Remscheid-Lennep entlang der Wuppersperre sportlich unterwegs. „Heute ist das Wetter optimal zum Radfahren mit Muskelkraft“, sagte Otmar Franzke. Der Düsseldorfer würde auch bei 30 Grad nicht pauschal von sportlichen Aktivitäten abraten: „Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Wenn man sich gut eincremt und viel trinkt, ist der Fahrtwind eine gute Abkühlung.“ Auch Frank Schaller plädierte fürs Radfahren. „Man muss ja nicht immer im klimatisierten Auto sitzen“, sagte der Hückeswagener.

Sechs junge Wipperfürther nutzten das Wochenende zum Minigolfspielen im Brunsbachtal. „Es ist spannend, denn der Verlierer muss eine Runde ausgeben“, sagte Roman Fuchs. Den Abend ließ die Gruppe mit Grillen und einem Musikabend auf dem Wipperfürther Marktplatz ausklingen. Zwar wird in den kommenden zwei Wochen das Kinderdorf am Jugendzentrum (JuZe) stattfinden, an den Wochenenden sei es dennoch möglich, eine Runde zu spielen, sagte Bernd Baum vom JuZe-Team. An der Bever-Talsperre hielt sich der Andrang an Badegästen zumindest am Samstag in Grenzen. Die Mitglieder der DLRG hatten daher Zeit und Muße, ein paar Aufräumarbeiten an der Wachstation in Angriff zu nehmen. Die Wassertemperatur lag am Samstag immerhin schon bei 22 Grad. Badegästen sollte jedoch bewusst sein, dass die Wachstation nur an den Wochenenden besetzt ist. Ein schattiges Plätzchen fanden Besucher auf der Terrasse des Ausfluglokals „Zur Zornigen Ameise“. „Wir haben für die nächsten Tage vor allem genug Getränke und Eis vorrätig“, versicherte einer der neuen Betreiber.

Kleingärtnerin Sandra Wons versorgt ihre Blumen am frühen Morgen mit Wasser. Foto: Heike Karsten

Ebenso angenehm lassen sich warme Sommertage auf dem Wasser genießen. Peter Nowack aus Solingen war mit einer befreundeten Familie aus Syrien an die Bever-Talsperre gekommen. Die Kinder Laith (13) und Adam (5) hatten viel Spaß beim Paddeln im Schlauchboot, während die Eltern vom Ufer aus zuschauten. „Und hinterher gibt es noch Pommes“, versprach Nowack den Jungs. An ganz heißen Tagen bleibt er selbst jedoch lieber in der heimischen Hängematte oder kühlt sich in der Wupper ab.