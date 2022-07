Apotheker warnen : Medikamente bei Hitze nicht zum Risiko werden lassen

Kreis Kleve Manche Arzneimittel vertragen keine Hitze oder können bei hohen Temperaturen anders oder gar nicht wirken. Apotheken und Ärzte beraten.

An erster Stelle stehen die Zäpfchen, oder wie die Pharmazeuten sagen: Suppositorien. Ihre Grundsubstanz ist aus Hartfett und darauf ausgelegt, bei Körpertemperatur zu schmelzen und den enthaltenen Wirkstoff freizugeben. „Bei Sommerhitze über 37 Grad können sich Zäpfchen verflüssigen. Selbst wenn sie danach wieder erkalten, wirken sie unter Umständen nicht mehr richtig“, warnt Apotheker Schlotmann. Bei Cremes und Salben droht ähnliches. Bei Hitze trennen sich die fetten von den wässrigen Bestandteilen und die enthaltenen Fette können verderben. Zäpfchen, Cremes und Salben sollten deshalb nicht zu warm werden. Liegen Arzneimittel in Druckgasbehältern, wie etwa Asthmasprays, in der prallen Sonne, kann das die Dosierungsgenauigkeit beeinflussen und so die Wirksamkeit der Sprays verändern. Feste Arzneiformen wie Tabletten oder Kapseln sind weniger anfällig für Wärme. Aber auch sie bewahrt man am besten an einem möglichst kühlen Ort in der Wohnung auf.