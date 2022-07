Bergische Energie- und Wasser GmbH : Straßenlaternen brennen bis weit in den Vormittag

Hückeswagen Eine gestörte Steuerungsanlage war verantwortlich dafür, dass am Donnerstagmorgen die Straßenbeleuchtung in Hückeswagen und Wermelskirchen viel länger leuchtete als sonst üblich.

Da staunte BM-Leserin Bettina Wiederhöft: Als sie am Donnerstagmorgen mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit war, brannten zwischen 6.10 und 6.25 Uhr noch die Straßenlaternen an der Feldstraße. Auch an der August-Lüttgenau-Straße, in Westhofen und im Gewerbegebiet Winterhagen leuchteten die Laternen hell, obwohl es ja eigentlich schon hell war.

Diese Erfahrung machte auch Stefan Stawicki, der mit seinem Wagen um 6.30 Uhr unterwegs war. „Geärgert habe ich mich dabei darüber, das an der B 483 in Höhe Herweg die Straßenbeleuchtung brannte. Noch mehr geärgert habe ich mich darüber, das scheinbar im gesamten Innenstadtbereich die Straßenbeleuchtung brannte. Wäre es da nicht möglich, mit dem Sparen anzufangen und die Beleuchtung dann abzustellen, wenn es hell ist?“, fragt er sich. Das findet auch Bettina Wiederhöft. „Ist es wirklich erforderlich, dass um diese Uhrzeit, wenn es schon hell ist und in den Ferien, wo kaum ein Fußgänger unterwegs ist, im Rahmen des Energiesparens die Beleuchtung an ist? Kann die nicht nachts ganz ausbleiben, oder zumindest in der ersten Dämmerung abgeschaltet werden?“, fragt sie. Man werde ständig angehalten, wegen Energieknappheit und der gestiegenen Kosten, den Verbrauch zu drosseln. „Die Stadt erarbeitet ein Energiesparkonzept. Ist die Beleuchtung noch nicht in dieses Konzept eingeflossen?“, fragt sie sich. Die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) in Wipperfürth bestätigte auf Anfrage, dass es am Donnerstagmorgen erneut zu einem Ausfall der Tonrundsteueranlage der Westnetz GmbH gekommen ist. Pressesprecherin Sonja Gerrath erfuhr von Sebastian Kersten, Abteilungsleiter Netzbau und Netzbetrieb sowie Prokurist der BEW Netze, auch, dass die Ausfälle am Sonntagabend (wir berichteten) und am Donnerstagmorgen unabhängige Störungsursachen hatten. Demnach war am Sonntag in Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth die Spannungsversorgung der Steuerungsanlage ausgefallen, während am Donnerstag die Steuerungsanlage selbst gestört war.