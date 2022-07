Unfall auf der Kreisstraße 13 in Hückeswagen : Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten in Klinik

Heide Ein 32-Jähriger aus Wuppertal verlor am Freitagnachmittag in einer Kurve auf der K 13 die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen Baum.

Schwerer Unfall in Heide am späteren Freitagnachmittag: Wie die Polizei des Oberbergischen Kreises am Sonntagvormittag berichtete, musste ein Motorradfahrer aus Wuppertal mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen worden. Der 32-Jährige hatte nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Michael Tietze gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße 13 in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er kam mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 32-jährige Fahrer aus Wuppertal erlitt dabei schwere Verletzungen. „Nach einer ersten Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Kölner Klinik“, teilte Tietze mit.