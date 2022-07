Hegering in Hückeswagen : Hegeringleiter: „Jäger sind aktive Naturschützer“

Hegering in Hückeswagen

Hückeswagen Johannes Meier-Frankenfeld ist nicht mehr Vorsitzender des Hückeswagener. Hegerings. Sein Nachfolger ist Detlef Gaßmann. Er spricht über seine Pläne und Ideen.

Gassmann Nachdem der bisherige Vorsitzende des Hegerings Johannes Meier-Frankenfeld für eine erneute Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung stand, musste intern ein Nachfolger gesucht werden. Da ich in Hückeswagen aufgewachsen bin und durch meine Aktivität als Falkner revierübergreifend tätig bin, habe ich mich nach Rücksprache mit meiner Familie und den Mitgliedern dazu entschlossen, für das Amt des Hegeringleiters zur Wahl anzutreten.

Was sind Ihre Pläne und Ziele für die kommenden Monate?

Gassmann Ein wichtiger Punkt ist die Rehkitz-Rettung. Hier wollen wir mit der im vergangenen Jahr angeschafften Drohne die Revierinhaber regional bei der Kitzsuche auf professionelle Art und Weise unterstützen. Außerdem werden wir daran arbeiten, die Internetpräsenz des Hegerings für die Bürger zu verbessern. In diesem Zusammenhang werden wir dort auch aktuelle Themen rund um das Themenfeld Jagd und Natur veröffentlichen. Nicht zuletzt möchte ich den Hegering aus dem „Corona-Schlaf“ holen.

Gassmann Der Hegering ist zum einen wichtig für die Jäger, da sie hier eine Gelegenheit für den Informationsaustausch haben. Sie können sich revierübergreifend zusammenschließen, um sich beispielsweise für die Kitzrettung mit der Drohne abzusprechen. Auf der anderen Seite bildet der Hegering auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit der Rollenden Waldschule in den verschiedenen ansässigen Grundschulen den ersten Anlaufpunkt zum Thema Wald und Jagd schon für die Kinder. Nicht zuletzt werden durch den Hegering die Brauchtümer und Traditionen, wie beispielsweise das Jagdhornspielen, erhalten.

Gassmann Ja, denn wir sollten in Zukunft noch mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten und die Bevölkerung dadurch verstärkt über die Wichtigkeit der Jagd informieren. Wir müssen versuchen, junge Jäger für den Hegering zu gewinnen, um diesen auch in der Zukunft erhalten zu können. Wir als Hegering wollen versuchen, die Akzeptanz in der Bevölkerung noch weiter zu fördern.