Wipperfürther Sommer : Brad Marr mit Akustik-Gitarre beim Musiksommer

Brad Marr spielt am kommenden Samstag in Wipperfürth. Foto: Mark Ellis

Wipperfürth Während seine Band „Massive“ für hochenergetischen Gitarrenrock bekannt ist, schafft es Brad Marr allein mit seiner Akustik-Gitarre, sein Publikum zu begeistern und zum Mitsingen zu bewegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Besser könnten die Wetteraussichten kaum sein: nicht zu heiß und vor allem trocken. Am kommenden Samstag, 16. Juli, wird der Wipperfürther Musiksommer auf dem Marktplatz von Hückeswagens Nachbarstadt fortgesetzt. Die Wirte am Markt der Hansestadt (Marco Schlierenkamp vom Brauhaus, Adam Jarek vom Hansecafé, Carsten Johnen von der Penne sowie Uwe Sünger und Ingo Wollnik vom Platz 16) wollen den zentralen Platz zum nun insgesamt dritten Mal beleben. Bis 10. September finden insgesamt neun „Musiksommer“-Konzerte auf der Freitreppe statt – nur am 6. und 20. August wird pausiert.

Die Konzerte starten wie immer um 19.30 Uhr, der Biergarten auf dem Marktplatz öffnet von 18 bis 23 Uhr. Die Gäste sitzen entweder dort oder in den Biergärten der umliegenden Gaststätten. Für das leibliche Wohl sorgt ein großer Schankwagen, der durch die Wirte am Markt betrieben wird.

Eine Sitzplatzreservierung direkt auf dem Marktplatz gibt es nicht, die Gäste haben aber die Möglichkeit, bereits frühzeitig Tische in den angrenzenden Gaststätten zu reservieren. Weil es keine coronabedingten Einschränkungen mehr gibt, können sich Besucher auch erstmals eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle oder Hocker mitbringen.

Am kommenden Samstag gastiert der Australier Brad Marr in Wipperfürth: Wenn der nicht gerade mit seiner Band „Massive“ über die Kontinente dieser Welt tourt ist der Wahl-Kölner in den Kneipen, Pubs und Bars der Region mit seiner Gitarre anzutreffen. Während „Massive“ für hochenergetischen Gitarrenrock bekannt sind und bereits in den Top 40 der britischen Charts standen, schafft es Brad allein mit seiner Akustik-Gitarre, sein Publikum zu begeistern und zum Mitsingen zu bewegen, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert beim Wipperfürther Musiksommer.

Auf seiner Setlist finden sich beispielsweise Cover wie „You shock me all night long“ (AC/DC), Nighttrain (Guns ‚n‘ Roses) oder Thank You (Led Zeppelin).

(rue)