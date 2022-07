Neue Ausstattung für DLRG und Freiwillige Feuerwehr Hückeswagen : Zwei Profi-Drohnen für die Rettungsdienste

Hückeswagen Die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Ortsgruppe der DLRG sind dank der Unterstützung der Firma Pflitsch nun technisch noch besser für Einsätze ausgestattet.

Blickwinkel Um immer den richtigen Blickwinkel garantieren zu können, kann die Kamera in drei Achsen gedreht werden. Innerhalb einer Sekunde kann die Kamera um 120 Grad bewegt werden, in einem Winkel von bis zu 135 Grad.

Genau ein Jahr nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe, die auch Hückeswagen schwer getroffen hatte, treffen sich die Sponsoren und Vertreter der DLRG und Feuerwehr an der Wachstation in Großberghausen, um die Drohnen in Aktion zu erleben. „Wir haben gleich nach dem Hochwasser das Gespräch mit der Feuerwehr und der DLRG gesucht und überlegt, was man machen kann und womit man die Rettungsorganisationen technisch noch besser ausstatten kann“, sagt Lenzing. Dabei sei die Idee mit der Drohne aufgekommen. Im Gegensatz zu privat genutzten Drohnen ist die Mavic 2 speziell für den professionellen Rettungsdienst ausgestattet. Zur Ausstattung zählt vor allem eine hochauflösende Wärmebildkamera, mit der vermisste Personen, aber auch Glutnester gefunden und erkannt werden können. Darüber hinaus gibt es Spotlights, mit denen Objekte in einer Reichweite bis zu 30 Meter angestrahlt werden können. Das integrierte Leuchtfeuer ist bei erschwerter Sicht bis zu 5000 Meter weit zu erkennen – und über die eingebauten Lautsprecher können Einsatzkräfte wichtige Mitteilungen und Anweisungen an Personen geben, die mit normalen Mitteln nicht zu erreichen sind.