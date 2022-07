Sebastian Magnus aus Kaarst : Ein Mann mit besonderem Blick aufs Wetter

Bereits seit 2007 sammelt der Kaarster Sebastian Magnus Wetter-Daten – über eine spezielle Station in seinem Garten. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Sebastian Magnus hat eine private Wetterstation. Die Veränderung des Klimas spürt auch er. Wie er die Wetter-Entwicklung der vergangene Jahre einstuft und was er zur Hitzeperiode in der kommenden Woche sagt.

Egal ob heftige Regenfälle, Gewitter oder Rekord-Hitze: Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst auch vor der eigenen Haustür zu spüren. Jemand, der einen besonderen Blick auf die Wetter-Entwicklung der vergangenen Jahre hat, ist Sebastian Magnus aus Kaarst. Mit seiner privaten Wetterstation im Garten, die er bereits seit 2007 hat, zeichnet der 35-Jährige alles auf, was im Himmel so passiert: Er misst Temperaturen, Windstärke, Niederschlag, Luftdruck – und auch die Schneefallgrenze kann seine Station messen.

Vergleicht er die Daten von 2007 bis heute, dann stellt der Hobby-Meteorologe eine Veränderung fest. „Die durchschnittlichen Temperaturen werden höher. Zudem gibt es mehr Trockenperioden“, sagt er. Eine Häufung von Starkregen-Ereignissen stelle er zwar nicht fest, macht in diesem Zusammenhang aber darauf aufmerksam, dass er sich lediglich auf die Daten aus seiner Wetterstation beziehe – und starke Regenfälle sind eben oft eine sehr punktuelle Angelegenheit. So war es beispielsweise auch beim Starkregen im Mai dieses Jahres, der im Depot des Neusser Clemens-Sels-Museums einen großen Schaden anrichtete. Auch die katatrophalen Überflutungen im Ahrtal vor rund einem Jahr seien ein „Jahrhundert-Ereignis“ gewesen.

Die regionalen Unterschiede sieht Magnus auch in Bezug auf seine alte Heimat Dresden, wo er zwölf Jahre lang lebte. „Dort war es früher nicht so trocken wie in den vergangenen 20 Jahren – das macht mir schon Sorgen“, sagt er. Ebenso wie die Tatsache, dass es in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit „Klima-Flüchtlinge“ geben wird. Also Menschen, die ihr Heimatland verlassen müssen, weil die klimatischen Bedingungen menschliches Leben dort immens erschweren.

Sebastian Magnus ist als Hobbymeteorologe auch Mitglied im Wetternetzwerk ruhrwetter.de. Außerdem ist er im Verein „Skywarn“ aktiv, der deutschlandweit Unwetter beobachtet und Warnungen an die Bevölkerung heraus gibt, wenn ein Unwetter im Anflug ist. Die Wetterstation in seinem Garten gibt die Daten automatisch an seinen PC weiter, die Software – er arbeitet mit dem Programm PC-Wetterstation – wertet sie aus und erstellt Grafiken.