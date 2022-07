Traditionsveranstaltung in Hückeswagens Nachbargemeinde : Schützen feiern großes Fest in Hämmern

Jürgen Löhr ist Geschäftsführer der St. Hubertus Schützen aus Hämmern. Foto: Privat

Hämmern Der Geschäftsführer des St. Hubertus Schützenvereins Hämmern spricht über die Vorfreude auf das erste Schützenfest nach der Corona-Pandemie. Im Frühjahr wurde der reguläre Schießbetrieb wieder aufgenommen.

Herr Löhr, wie groß ist die Vorfreude auf das erste Schützenfest seit Ausbruch der Corona-Pandemie?

Löhr Nach der langen Zeit voller Ungewissheit und immer wieder aufgeschobener Planungen ist die Vorfreude sehr groß. Schon auf den Vorbereitungstreffen und ersten Terminen im Vorfeld spürt man eine große Freude und Energie. Es tut einfach unheimlich gut, sich wieder zu treffen und die Gemeinschaft zu erleben. Das ist ja auch das Wichtigste und Schönste am Schützenfest, die sozialen Kontakte rund um das Fest. Das beginnt ja schon Wochen vorher und findet seinen Höhepunkt am Fest selbst.

Info Programm von Samstag bis Montag Samstag Für die Besucher geht das erste Schützenfest seit Corona am Samstag, 16. Juli, um 18.15 Uhr mit dem Platzkonzert am Schützenhaus los. Um 20.30 Uhr steigt dann die Kölsch-Party mit der Band „Kölsch singe un drinke“.

Sonntag Um 11 Uhr findet am Sonntag, 17. Juli, das Frühkonzert mit dem Musikverein Wipperfürth statt, um 15 Uhr der Festzug.

Montag Um 10.30 Uhr beginnt der dritte Tag des Schützenfests mit dem Familienfrühschoppen, um 15 Uhr findet das Königsschießen statt, die Majestäten werden um 19.30 Uhr unter der Dorflinde gekrönt, das Fest klingt mit dem Krönungsball ab 20.30 Uhr aus.

Kann alles wieder wie gewohnt stattfinden?

Löhr Ja, der Ablauf ist genauso wie vor Corona. Mit der Ausnahme, dass wir den Familienbrunch am Montagvormittag durch einen Familienfrühschoppen ersetzen, die Preise für den Brunch sind in Folge der Pandemie und des Ukrainekrieges einfach zu hoch geworden. Die Gäste und vor allem die Kinder bekommen aber trotzdem viel geboten, die Antavia-Circus-Show tritt im Festzelt auf, es gibt Spiele für die Kinder, und die U-12-Schützen schießen mit der Infrarot-Anlage um den Pokal.

Wann war denn definitiv klar, dass Sie wieder ein Schützenfest planen können?

Löhr Seit Anfang der Pandemie haben wir jedes Jahr mit dem Fest geplant und dann zweimal im Frühjahr rasch eingesehen, dass es nicht geht. Im März dieses Jahres war dann klar, dass das Fest dieses Jahr wieder stattfinden kann.

Was sind die Highlights an den drei Tagen?

Löhr Am Samstagabend der Auftritt der Kölner Band „Kölsch singe un drinke”, der Name ist hier Programm – ein geselliger Abend zu kölscher Musik. Der traditionelle Frühschoppen am Sonntag mit dem Musikverein Wipperfürth ist immer wieder ein Highlight, und spätestens wenn das Hämmernlied angestimmt wird, wird das ganze Festzelt mitsingen. Dazu kommt der große Festzug am Sonntagnachmittag, der Familienfrühschoppen und die Krönung unter der alten Dorflinde am Montag vor dem Krönungsball.

Gibt es irgendwelche Corona-Regeln?

Löhr Wir stehen in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt und halten uns an die aktuellen Corona-Regeln. Aktuell sind das die empfohlenen Hygieneregeln, wir sorgen für ausreichend Händedesinfektionsmittel, auch bei der Wahl des Spülmittels für die Gläser haben wir uns genau informiert und vorbereitet. Da wir während der Pandemie nicht ganz untätig waren, sondern zweimal ein Reibekuchenfest to go und einmal einen Kuchenverkauf to go zugunsten der Geflüchteten aus der Ukraine veranstaltet haben, sind wir mit den Hygienemaßnahmen bei Festen auch vertraut.

Wie ist die Stimmung unter den Mitgliedern in Bezug auf das Schützenfest?

Löhr Es war teilweise schon nicht einfach, alle Mitglieder wieder zu aktivieren. Wir haben aber einen guten Kern aktiver Mitglieder und hoffen natürlich darauf, dass auch die übrigen Mitglieder wieder dabei sein werden.

Seit wann können Sie wieder den regulären Schützenbetrieb am Schießstand fahren?

Löhr Wir haben den Schießbetrieb im Frühjahr wieder aufgenommen, wegen notwendiger Umbaumaßnahmen kam uns die Pause eigentlich fast gelegen. Wir haben in Eigenarbeit den Luftgewehrstand gemäß den neuesten Sicherheitsanforderungen umgebaut. Zudem haben wir die Kleinkaliberanlage umgerüstet, wir schießen dort nun völlig munitionslos mit der Infrarotanlage, sicher und umweltfreundlich, nach unserer Ansicht wegweisend für die Zukunft. Das traditionelle Vogelschießen zum Schützenfest findet aber wie gewohnt auf den Holzvogel mit dem Kleinkaliber statt.

Gibt es auch in Hämmern – wie „nebenan“ in Hückeswagen - ein mehrjähriges Königspaar?

Löhr Nein, wenn die Amtszeit nicht wieder durch Ereignisse wie die Corona-Pandemie verlängert wird, regieren unsere Majestäten immer nur für ein Schützenjahr. Wir sind schon sehr gespannt darauf, welcher König oder welche Königin am Montag unter der alten Dorflinde gekrönt werden wird. Wir sind übrigens sehr stolz darauf, dass in unserem Verein auch Frauen die Königswürde erringen dürfen – und das schon seit mehreren Jahrzehnten

Wie wichtig ist das Schützenfest in Hämmern für die Menschen im Ort – und in den Nachbarstädten Hückeswagen und Wipperfürth?