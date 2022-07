Verkehr in Hückeswagen : CDU zweifelt an schneller Lösung für Ampel in Westenbrücke

Westenbrücke Bei der Hückeswagener CDU löst der Vorschlag der FDP, an der Einmündung von der K 5 auf die B 237 in Westenbrücke kurzfristig eine Ampel zu installieren, auf Skepsis.

Es ist schon jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn man an der Einmündung der Kreisstraße 5 auf die Bundesstraße 237 in Westenbrücke abbiegen will, denn gerade für die Linksabbieger Richtung Hückeswagen ist es schwierig, den fließenden Verkehr korrekt zu beurteilen. So sind die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Wipperfürth unterwegs sind und aus der Kurve kommen, erst sehr spät zu erkennen. Und so kommt es eben an dieser Stelle auch öfters zu Unfällen.