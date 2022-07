Sommergrüße von der Wupper-Vorsperre in Hückeswagen : Impressionen bei einem Rundgang

Foto: Joachim Rüttgen 11 Bilder Impressionen von der Wupper-Vorsperre

Hückeswagen Erholung pur – an der Wupper-Vorsperre finden Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Nordic Walker, was sie suchen: eine wunderschöne Natur, Ruhe und Entspannung. Ein Rundgang um die Sperre vom Parkplatz am Mühlenweg ist wie ein kleiner Urlaub – trotz Ölsperre nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 und jeder Menge Baumfällungen wegen des Borkenkäfers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(rue)