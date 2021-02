Corona Alaaf in Hückeswagen : Ungewollte Auszeit für Wagenbauer von Stahlschmidtsbrücke

Stahlschmidtsbrücke Einen großen Aufwand betreibt die Nachbarschaftsgemeinschaft Stahlschmidtsbrücke normalerweise, um mit einem Wagen am „Rä-Te-Ma-Teng“ teilzunehmen. Durch die pandemiebedingte Absage des Rosenmontagszugs bleibt den Jecken nun viel freie Zeit, doch die Gemeinschaft leidet

In der Lackierwerkstatt von Karsten Jerlitschka werden normalerweise Anfang des Jahres die Farben und Pinsel gezückt. „Ich würde lieber in der Werkstatt stehen und frieren, als gar kein Karneval zu feiern“, bedauert Maike Leonhard die Absage des gesamten Karnevaltrubels. Stattdessen steht der Anhänger eingetütet in Folie auf dem Hof von Garten- und Landschaftsbauer Nils Schreiner, der wohl am Rosenmontag arbeiten wird, anstatt frohgelaunt mit dem Wagen durch die Innenstadt zu fahren und reichlich Kamelle unter die am Straßenrand wartenden Kinder zu verteilen. Ehefrau Manuela Schreiner und Tochter Celine wollen dennoch zu Hause feiern. „Im Radio wird Karnevalsmusik gespielt, und verkleiden werden wir uns vielleicht auch“, denkt Manuela Schreiner über ein kleines Alternativprogramm nach.