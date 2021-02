Aktion im oberbergischen Impfzentrum : Minister-Hilfe gegen perfide Abzocker

Hückeswagen/Oberberg Justizminister Peter Biesenbach aus Hückeswagen machte jetzt Werbung für die Kampagne „Kein Anschluss. . .für Betrüger“. Damit Senioren nicht länger zu Opfern werden, liegen im Impfzentrum spezielle Informationen aus.

Diese Masche war so richtig perfide. Denn der Senior aus Wipperfürth hatte den Enkeltrick durchschaut, mit dem ihn ein Betrüger in der vorigen Woche abzocken wollte. Der hatte sich mit den in solchen Fällen üblichen Worten „Weißt du, wer ich bin?“ gemeldet. „Dies ist eine übliche Methode, mit denen Betrüger einen Namen erhalten wollen, unter dessen Legende sie dann um Geld bitten“, teilte Polizei-Sprecher Michael Tietze mit. So war es auch in diesem Fall, doch der Wipperfürther legte auf.