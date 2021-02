Hückeswagener Unternehmen : Pflitsch behält seinen Optimismus

Hückeswagen Nach vielen guten Jahren folgte bei dem Kabelverschraubungsspezialisten vom Mühlenweg mit Kurzarbeit und der Corona-Krise im Jahr 2020 ein weniger gutes. Die Geschäftsleitung ist dennoch zuversichtlich.

Es ist gerade etwas mehr als ein Jahr her, da endete für die Firma Pflitsch vom Mühlenweg ein erfolgreiches Jahr: Das Unternehmen feierte nicht nur sein 100-jähriges Bestehen, es nahm mit dem ehemaligen Magna-Werk im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2) auch seinen zweiten Standort in Betrieb. Seit dem 1. Oktober 2019 werden an der Georg-Schaeffler-Straße die Kabelkanäle gefertigt, die Produktion der Kabelverschraubungen bleibt am angestammten Standort an der Wupper-Vorsperre. Doch der Feierstimmung sollte schnell der Kater folgen, musste Pflitsch doch ab dem 1. Januar 2020 für ein Jahr Kurzarbeit anmelden – und dann sorgte die Corona-Krise zunächst für Schwierigkeiten. Für einzelne Abteilungen wurde auch für dieses Jahr wieder Kurzarbeit angemeldet, teilt Marketing-Referentin Anette Ceferino auf Anfrage unserer Redaktion mit.