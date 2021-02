Baustelle in Hückeswagen : Arbeiten im Zentrum für Breitbandausbau

Baustelle in Hückeswagen

Im Bereich der großen Kreuzung an der Stadtbibliothek muss jetzt voraussichtlich zwei Wochen lang gearbeitet werden, weil ein weiterer Hautverteiler ans Netz angeschlossen werden muss. Foto: Gerrath / BEW

Hückeswagen Ab Dienstag, 9. Februar, wird auf der großen Kreuzung Friedrich- / Heiden- / Lindenberg- / Bachstraße gebaut. Dort muss der zweite Hauptverteiler für die Glasfasern in Hückeswagen ans Netz angeschlossen werden.

Ein sichtbares Zeichen, dass es beim Breitbandausbau vorangeht, dürfte ab morgen, Dienstag, zu sehen sein – vorausgesetzt, das Wetter macht der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW), keinen Strich durch die Rechnung. Denn für den Kreuzungsbereich Bach- / Friedrich- / Heiden- / Lindenbergstraße stehen aufwendige Arbeiten an, wie BEW-Pressereferentin Sonja Gerrath mitteilt. Dabei soll der zweite Glasfaser-Hauptverteiler ans Netz angebunden werden. Der andere steht auf Wiehagen an der Gerhard-Rottlaender-Straße.

Während der etwa zweiwöchigen Arbeiten, für die eine Baustellenampel installiert wird, ist zunächst eine Querung der Bach- und der Friedrichstraße erforderlich. „Hier wird voraussichtlich zunächst in offener Bauweise bis zur Fußgängerinsel gearbeitet und von dort anschließend die Friedrichstraße gequert“, berichtet Sonja Gerrath. Von dort geht es etwa 25 Meter durch den Gehweg bis zum Hauptverteiler, der später in der ehemaligen Stromstation eingerichtet wird. „Dieser zweiten Hauptverteiler für das Glasfasernetz von Hückeswagen ist wichtig, um zukünftig die Innenstadt und schon in diesem Jahr die Schulen ans turboschnelle Internet anzubinden“, erläutert die Pressereferentin.