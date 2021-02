Hückeswagener Bäckermeister unterstützt Kindergarten : Bäcker von Polheim backt „Archebrot“ – für neue Schaukel

Hückeswagen Jörg von Polheim unterstützt wieder einen guten Zweck in Hückeswagen. Nach der DLRG nun den Arche-Kindergarten von der Kölner Straße, der dringend ein neues Spielgerät anschaffen muss.

Am Aschermittwoch mag der Karneval vorbei sein. Aber dafür gibt es ab dem Donnerstag danach, 18. Februar, bei Bäckermeister Jörg von Polheim etwas Besonderes: das „Archebrot“. Dabei handelt es sich – wie schon 2019 für die DLRG – um ein Spendenbrot. Diesmal backt er für den Arche-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kölner Straße. „Wir brauchen dringend ein neues Spielgerät für den Außenbereich“, berichtet Leiterin Corinna Ackerschewski. „Wir mussten in den vergangenen Wochen und Monaten Einiges erneuern, darunter eben auch draußen.“ Entschieden habe man sich für eine Spielschaukel in Schiffform.