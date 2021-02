Corona Alaaf in Hückeswagen : „Tratschtanten“ feiern per Internet

Hückeswagen Monika Lübbert und Claudia Eberius, bekannt als „Adele und Bea“ von der Frauensitzung der kfd, sind froh, dass der Karneval trotz der Corona-Pandemie nicht ganz ausfällt.

Bei Claudia Eberius wird morgens häufiger Karnevalsmusik gespielt. „Meine Schwiegermutter wohnt derzeit her bei uns. Und wenn es morgens heißt: Alexa, spiel Musik!, dann kommt zurzeit natürlich nicht nur Schlager, sondern auch Karnevalsmusik“, sagt Claudia Eberius lachend. Auch Monika Lübbert, die andere Hälfte der „kfd-Tratschtanten“ Adele und Bea, freut sich schon auf Karneval . Auch wenn es in dieser Session ganz anders als gewohnt zugehen wird. „Man kann sich nunmal nicht treffen, aber zum Glück gibt es Zoom“, sagt sie.

Getanzt wird bei Lübberts zu Hause auch. „Da sind wir ganz pragmatisch: Wir rutschen an Altweiber das Sofa zur Seite, drehen die Karnevalsmusik auf, und dann wird das Tanzbein geschwungen“, versichert Monika Lübbert. Sie freue sich auch sehr auf die Kolping-Gala-Sitzung am Karnevalssonntag. „Die werden wir uns ansehen – diesmal eben aus einer ganz anderen Perspektive“, sagt sie. Das Teaser-Video der Kolpingsfamilie zur virtuellen Karnevalssitzung haben die beiden kfd-Frauen schon gesehen. „Das bringt einem Karneval in dieser Corona-Zeit viel näher“, versichert Monika Lübbert.

Wann Die Gala-Sitzung wird am Karnevalssonntag, 14. Februar, ab 20.11 Uhr, auf dem YouTube-Kanal der Kolpingsfamilie gestreamt. Dort ist auch am Rosenmontag ein Zusammenschnitte des „Rä-Te-Ma-Teng“ zu finden.

Auch bei Claudia Eberius zu Hause heißt es am Sonntag, 14. Februar, 20.11 Uhr, „Heukeshowwen Alaaf!“ – via Bildschirm. „Wir werden das gemeinsam mit der Schwiegermutter ansehen. Sie war noch nie bei einer Kolping-Sitzung. Aber wir haben ihr schon viel davon erzählt“, sagt sie. Ein echter Ersatz könne eine virtuelle Sitzung ohne Publikum aber natürlich nicht sein. „Ich habe das Dreigestirn im Gürzenich im Fernsehen gesehen. Das ohne Publikum zu sehen, hat mich schon wirklich traurig gestimmt.“ Da habe sie kurz gedacht, den Karneval in diesem Jahr ganz sein zu lassen. Bis sie das Kolping-Video gesehen habe. „Dann hat es mich gepackt. Und ich habe gedacht, dass es doch schöner mit Karneval ist. Man muss es halt so machen, wie es möglich ist.“