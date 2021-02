Erste Bilanz im Oberbergischen Kreis : Wintereinbruch verläuft in der Region bislang glimpflich

Radevormwald Hückeswagen In Radevormwald rückte die Feuerwehr aus, um einen umgestürzten Baum und einen über der B 483 tiefhängenden Ast zu beseitigen. Ansonsten blieb das befürchtete Chaos im Oberbergischen bis zum Sonntagnachmittag aus.

Der Wintereinbruch am Wochenende ist in Radevormwald und Hückeswagen zum Glück glimpflich verlaufen. Wie Torsten Kleinschmidt, stellvertretender Feuerwehrführer der Bergstadt, gestern mitteilte, hat es nur zwei kleinere Einsätze der Löscheinheiten gegeben. So rückte die Feuerwehr-Löschgruppe Wellringrade am Sonntagmorgen gegen 5.49 Uhr aus, weil ein Ast auf die Fahrbahn der B 483 ragte. „Das war in Höhe der Ortschaft Brunshöhe“, berichtet Kleinschmidt. Die Polizei hatte auf diese Gefahr hingewiesen, die Einsatzkräfte fuhren daraufhin die B 483 ab, um mögliche andere Gefahrensituationen zu bemerken.