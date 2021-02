Hückeswagen in der Corona-Krise : Elf Drittklässler der Grundschule Wiehagen in Quarantäne

Elf Drittklässler der Grundschule Wiehagen in Quarantäne

Hückeswagen in der Corona-Krise

Weil eine Lehrerin der Grundschule Wiehagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen auch elf Drittklässler und eine Kollegin für 14 Tage in die häusliche Quarantäne. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Wiehagen Die Jungen und Mädchen waren in der vorigen Woche in der Notbetreuung mit einer Lehrerin zusammen, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Bis mindestens Weiberfastnacht, also Donnerstag nächster Woche, müssen elf Jungen und Mädchen der dritten Klasse der Grundschule Wiehagen zu Hause bleiben. Das hat die Kreisverwaltung verfügt. Der Grund ist, dass eine Lehrerin bei einer Routinekontrolle auf das Coronavirus schwach positiv getestet worden war. Und weil sie zwischen dem 26. und 28. Januar mit diesen elf Kindern in deren Notbetreuung zusammen war, müssen alle nun für zwei Wochen in Quarantäne – und ebenso die zweite Kollegin, die die Schüler ebenfalls betreute.