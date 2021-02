Corona-Vorbeugung in Hückeswagen : Impfaktion für die Bewohner und Mitarbeiter des Wohnwerks

Dr. med. Herbert Sülz verabreicht der stellvertretenden Leiterin der Einrichtung, Silke Brudler, die Impfung. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Nachdem der Termin im Januar wegen des fehlenden Corona-Impfstoffs verschoben werden musste, wurde am Samstag nun auch im Wohnwerk geimpft. Von der Belegschaft lehnte etwa die Hälfte die Impfung aus verschiedenen Gründen ab.

Einfach abwarten, bis man an der Reihe ist, funktioniert selbst bei Altenwohneinrichtungen nicht. „Wir mussten selbst aktiv werden, um einen Impftermin in unserem Haus zu bekommen“, berichtete Wohnwerk-Leiterin Iris Prangenberg-Röntgen. Sie war am Samstagmittag die letzte von zehn Mitarbeitern, die von Dr. Herbert Sülz die Corona-Schutzimpfung der Firma Biontech erhalten hatte. Zeitgleich übernahm der Hückeswagener Hausarzt Dr. Werner Fabig die Impfung von 18 Bewohnern und zwei Ehefrauen über 80 Jahren. „Die Bewohner wurden in den Betten oder Rollstühlen in ihren Zimmern sowie auch im Aufenthaltsraum geimpft“, berichtete Fabig.

Da viele Bewohner dement sind, mussten die Angehörigen ihre Zustimmung zur Impfung geben. Lediglich einer Bewohnerin mit Fieber konnte der Impfstoff nicht verabreicht werden. Von den Mitarbeitern entschieden sich etwa die Hälfte aus unterschiedlichen Gründen gegen eine Impfung. Iris Prangenberg-Röntgen hatte im Vorfeld entsprechende Gespräche geführt. „Wir haben versucht, unsere Mitarbeiter von der Sinnhaftigkeit der Impfung zu überzeugen“, sagte sie.

Mit gutem Beispiel voran ging auch ihre Stellvertreterin Silke Brudler. Bevor Dr. Sülz ihr den Impfstoff in den Oberarm injizierte, klärte er die Altenpflegerin über eventuell eintretende Nebenwirkungen auf. „Es kann zu Schmerzen an der Impfstelle, Fieber und Kopfschmerzen kommen, was sich aber meistens in wenigen Tagen wieder verliert“, zählte er auf. Eine halbe Stunde lang blieben daher alle Geimpften unter Beobachtung. Silke Brudler hatte sich die Entscheidung nicht leichtgemacht. „Ich war mir am Anfang unsicher, sehe mich aber in der Verpflichtung, die Bewohner zu schützen“, nannte sie ihre Beweggründe. Ihre Hoffnung sei es, wieder zu mehr Normalität zurückkehren zu können.

Die Verteilung des Biontech-Impfstoffs ist eine logistische Herausforderung. Der erste Impftermin im Wohnwerk Ende Januar musste bereits verschoben werden. Erst am Samstagvormittag wurde der Impfstoff im Wohnwerk angeliefert und bis zur Verabreichung im Kühlschrank aufbewahrt. „Der Impfstoff wird mit Kochsalzlösung verdünnt, geschwenkt, auf Körpertemeratur gebracht und dann sofort verabreicht“, erklärte Werner Fabig die Prozedur. Bei den Vorbereitungen half die Medizinische Fachangestellte Petra Röser. „Am Anfang war das alles neu, doch wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es schon sehr interessant“, sagte die Radevormwalderin.

Da jede Dosis wertvoll ist, wurde die Spritze nicht vergeudet. Sie wurde kurzfristig an die Hückeswagenerin Waltraud Rohde in der Orangerie des Wohnwerks verabreicht. In Eigeninitiative hatte die 89-Jährige für Freitag einen Impftermin in Gummersbach vereinbart. Nun ist sie froh, dass sie sich die abendliche Fahrt in die Kreis­stadt sparen kann. Auch ihre Tochter, Sabine Pott, freute sich über das unverhoffte Angebot. „Ich habe als Ärztin durch die Abstriche fast täglich Kontakt zu Covid-19-Patienten und daher große Sorge, meine Mutter anzustecken“, sagte sie.