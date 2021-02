Karneval in der Cofona-Krise : Jecken denken schon an nächste Session

Solingen Mit Wehmut über den ausfallenden Straßenkarneval will sich der Vorsitzende des Festausschusses Solinger Karneval (FSK) nicht aufhalten. Der stellt die Weichen für die Zukunft – zum Beispiel die Prinzenproklamation.

Am Donnerstag ist – in aller Stille – Altweiber . Werden Sie dann in Erinnerungen an fröhlichere Zeiten schwelgen oder das Datum bewusst ausblenden?

Hawranke Ich schaue mir die Übertragungen im WDR mit Ausschnitten aus früheren Jahren an. Stimmung kommt dabei keine auf, aber so bekommt man wenigstens ein bisschen vom Karneval mit.

Hawranke Sicherlich leiden alle Vereine unter der Situation. Von dramatischen Schwierigkeiten ist mir aber nichts bekannt. Nur wissen wir natürlich auch nicht, was noch kommt. Wer in der jetzigen Zeit besonders leidet, sind die Tanzgruppen. Sie haben keine Auftritte, können nicht trainieren und müssen, wenn es weitergeht, praktisch wieder bei null anfangen. Die Choreographien funktionieren nun einmal nicht auf Distanz.

Hawranke Wir warten zunächst einmal auf Lockerungen, so dass wieder Versammlungen stattfinden können. Wahrscheinlich wird sich das ein wenig nach hinten verschieben. Auf unserer Jahreshauptversammlung wird dann auch das Prinzenpaar vorgestellt. Das wird in der kommenden Session aber dasselbe bleiben – so wie auch das Dreigestirn in Köln erstmals für zwei Sessionen bestimmt wurde. Ansonsten sind die Planungen für die kommende Session schon im Gange – auch für den Rosenmontagszug im Jahr 2022. In dieser Hinsicht geht alles seinen gewohnten Gang.