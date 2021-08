Politik in Hückeswagen : SPD-Vorsitz – Horst Fink kündigt sein Finale an

Horst Fink ist seit 16 Jahren Vorsitzender der SPD Foto: SPD

Hückeswagen Horst Fink wird noch ein Jahr das Amt des SPD-Vorsitzenden bekleiden. Das kündigte Fink nach seiner Wiederwahl bei der Hauptversammlung der Sozialdemokraten am Mittwochabend im Bürgerbad-Restaurant „Aquamarin“ an.

Seit 16 Jahren ist Horst Fink (Foto: SPD) Vorsitzender der SPD in Hückeswagen. Und das wird er bleiben – aber nur noch für ein Jahr. Das kündigte Fink nach seiner Wiederwahl bei der Hauptversammlung der Sozialdemokraten am Mittwochabend im Bürgerbad-Restaurant „Aquamarin“ an: „Für ein Jahr mache ich es noch gerne, aber 2022 will ich das Amt in die Hände eines Nachfolgers geben – neue Zeiten brauchen neue Leute.“

Es ist so etwas wie ein Rückzug auf Raten für den Sozialdemokraten, der vor Jahrzehnten über die Jusos in die Kommunalpolitik einstieg und heute zu den Senioren der SPD gehört. Zur Kommunalwahl im vorigen Jahr war Horst Fink nicht mehr für die Ratsfraktion angetreten, nun bereitet er seinen Rückzug aus dem Vorstand vor. Allerdings ist nicht absehbar, wer seine Nachfolge an der Spitze antreten könnte. Zur Hauptversammlung jetzt wurden keine Gegenkandidaten nominiert.

Ohne Gegenkandidaten traten auch die Bewerber um den stellvertretenden Parteivorsitz an: Wiedergewählt wurde Regine Gembler, neu ins Amt zieht Detlef Schulz ein. Er löst Jürgen Becker ab, der seit der Kommunalwahl 2020 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt ist. Als Kassierer wurde Hans-Jürgen Neuenfeldt im Amt bestätigt.