Sonniger Spaß für Hückeswagener Familien : Bürgerbad öffnet seine Liegewiese samt Spraypark

Gerade bei kleinen Wassserratten kommt der Spraypark bestens an. Der ist jetzt umweitere Spieltiere erweitert worden. Foto: Jürgen Moll

Brunsbachtal Zumindest der Außenbereich des Bürgerbads samt Spraypark wird ab Freitag, 13. August, an sonnigen Tagen wieder geöffnet. Vor allem Kleinkinder und deren Eltern sind angesprochen; der Eintritt ist gering.

Die Öffnung der Außenanlage richtet sich in erster Linie an Kleinkinder und deren Eltern. Aber auch andere Besucher können es sich auf der Wiese zwischen Bad und Mehrzweckhalle im Sonnenschein gemütlich machen, während die Kleinen an und mit den bunten Wassertieren des Sprayparks spielen. Elefant, Schildkröte, Schlange und Nilpferd bereichern seit vorigem Sommer die Liegewiese und sind bei den kleinsten Badbesuchern beliebt. Jetzt sind auch noch weitere dieser Wasser speienden Spielgeräte dank der Spenden einiger Sponsoren hinzugekommen.