Kriminalität in Oberberg : Enkeltrick und falscher Polizist – Betrugsversuche scheitern

Oberberg Die Polizei nimmt aktuelle Fälle zum Anlass, einmal mehr vor Telefonbetrügern zu warnen. In solchen Fällen sei Auflegen das beste Mittel – und der sofortige Anruf bei der (richtigen) Polizei.

Eigentlich sollte diese Masche bekannt sein. Ist sie aber noch nicht, denn weiter versuchen Kriminelle, als falsche Enkel oder angebliche Polizisten Geld von gutgläubigen Menschen zu ergaunern. Die Polizei registrierte kreisweit in den vergangenen Tagen mehrere Betrugsversuche. „In Bergneustadt hatte ein älteres Ehepaar bereits Geld von der Bank geholt, als der Schwindel zum Glück noch rechtzeitig aufflog“, berichtet Polizeisprecher Michael Tietze. Aus Marienheide gingen mehrere Anrufe ein, bei denen angeblich ein Polizeibeamter vor einem bevorstehenden Einbruch warnen wollte. Er berichtete von einer Diebesbande, die plane, bei den Angerufenen einzubrechen. „Typischerweise versuchen die Betrüger, ihre Opfer zur Herausgabe von Geld und Wertgegenständen zu überreden, um diese vor den ,Verbrechern’ zu schützen“, erläutert Tietze den Trick. In diesen Fällen gingen die Betrüger leer aus, weil die von ihnen auserkorenen Opfer den Trick kannten. Bei dem älteren Ehepaar in Bergneustadt wären sie aber womöglich erfolgreich gewesen, wenn nicht der Sohn zu Besuch gekommen wäre. „Bei ihnen hatte sich angeblich der Enkel gemeldet und von einem Verkehrsunfall berichtet“, sagt Tietze. Gleichzeitig bat er um einen fünfstelligen Geldbetrag, den das Ehepaar tatsächlich von der Bank abholte. Dann jedoch war der Sohn zu Besuch gekommen, als die Betrüger sich wegen der Übergabe des Geldes meldeten. Als er ans Telefon ging, legten die Betrüger auf. Tietze: „Sobald jemand am Telefon die Herausgabe von Geld oder Wertsachen fordert, wird höchstwahrscheinlich ein Betrüger dahinterstecken.“ Mit einem Anruf bei der Polizei lasse sich im Zweifelsfall schnell klären, ob es sich um eine Betrugsmasche handele. Info: Polizei Oberberg ☏ 110 oder ☏ 02261 81990.