Unternehmen in Mönchengladbach : SPD nimmt Logistiker in den Fokus

SPD nimmt Logistiker in den Fokus

Unternehmen in Mönchengladbach

In Rheindahlen und benachbarten Stadtteilen wurden viele Logistiker wie Amazon angesiedelt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Bei den Arbeitsbedingungen und der Ansiedlungspolitik in Mönchengladbach sehen die Sozialdemokraten Verbesserungsbedarf. Es stelle sich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze.

(RP) Mönchengladbach hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Standort für die Logistik entwickelt. Dadurch konnten einige Menschen eine Arbeitsstelle finden. Gleichzeitig birgt die Ansiedlung aber auch Probleme: Es herrschen schwierige Arbeitsbedingungen in der Branche. Gerade die Fahrer seien besonders betroffen, weil es zu wenige Ruheräume gebe und die Bezahlung zu schlecht sei, findet die SPD Mönchengladbach und hat deshalb das Bündnis „Fair fahren“ zu einem Austausch eingeladen. Das Bündnis besteht aus dem Arbeitslosenzentrum, Vertretern der Gewerkschaften Verdi und DGB, Arbeit und Leben sowie dem Volksverein und setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen in Deutschland sowie vor Ort ein.