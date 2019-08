Sommerfragen : Hückeswagen braucht mehr Wohnraum

Hückeswagen In den Sommerferien stellt unsere Redaktion den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat sechs Fragen – jede Woche eine. Heute geht es um die Zahl der Einwohner. Die Frage: Wie kann Hückeswagen den Abwärtstrend bei den Einwohnern stoppen?

Arbeiten können wir allerdings an den Zu- und Abgängen. So brauchen wir für die ältere Generation passenden Wohnraum vor Ort. Die Palette reicht vom Mehrgenerationenhaus, der barrierefreien Wohnung bis zum Senioren- und Pflegeheim. Sind diese Angebote da, ergeben sich Chancen, die frei werdenden Eigenheime an jüngere Familien weiterzugeben. Nur mit bezahlbarem Wohnraum für Alleinstehende und junge Paare kann man deren Abwanderung stoppen. Da betrübt es, dass lokale Investoren beispielsweise am Bolzplatz keine auskömmlichen Investitionsmodelle entwickeln können.

In einigen Bereichen sind wir gut aufgestellt, in anderen nicht. Im Bereich der Kitas und Schulen wurden wichtige Weichen gestellt. Bezahlbarer Wohnraum muss weiterhin im Fokus bleiben. Hier sind die Planungen, Mehrfamilienhäuser im neuen Wohngebiet „Eschelsberg“ zu errichten, ein richtiger Schritt. Nachholbedarf besteht beim ÖPNV. Hier muss es kürzere Taktzeiten geben – insbesondere nach Lennep –, um schnell das Netz der Bundesbahn zu erreichen.

Shirley Finster (Grüne) Leider haben wir für diese „Landflucht“ kein Patentrezept parat. Tatsache ist, dass in Hückeswagen fast jeden Monat mehr Sterbefälle zu betrauern sind, als Geburten zu feiern. Und vor allem die junge Erwachsenen zieht es in die Großstädte. Hückeswagen liegt leider auch zu weit entfernt etwa von Köln oder Düsseldorf, um noch zu deren Speckgürtel hinzugerechnet zu werden oder von den Menschen zu profitieren, die keine oder überteuerte Wohnungen finden.

3. Die Anbindung an die Rheinschiene (Köln / Düsseldorf) mit öffentlichen Verkehrsmittel muss verlässlich und schnell sein. Daher ist die Installation eines Schnellbusses nach Köln wichtig, zudem sind die Zeiten von Bussen und Bahnen in Lennep aufeinander abzustimmen.

Michael Wolter (UWG) Viele Familien entscheiden sich bewusst für die Ruhe auf dem Land und die Nähe zur Natur. Ein Wohnort außerhalb der Ballungsgebiete wird von vielen bevorzugt gewählt, um in einer ruhigen Umgebung zu leben und die Kinder aufwachsen zu sehen. Die Aufgabe der Politik ist es, den Standort Hückeswagen so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Defizite im Bereich der Schullandschaft und der Betreuung müssen behoben werden. Verbesserungen bei den Einkaufsmöglichkeiten, der ärztlichen Betreuung sowie bei der Anbindung an den ÖPNV müssen erreicht werden. Die „Schloss-Stadt Hückeswagen leben und lieben“ muss unser Motto bleiben, auch wenn noch einiges zu tun ist. Die Unterstützung der Vereine, die attraktive Kultur-, Sport- und Freizeitangebote für die Bürger aller Altersschichten bereithalten, ist ebenso wichtig, wie eine transparente Verwaltung, in der sich die Bürger gut aufgehoben fühlen. Man lebt gerne in einer Stadt, mit der man sich identifiziert und in der es für alle Bürger die Möglichkeit gibt, sich aktiv in die Stadtentwicklung einzubringen. Dies muss transportiert werden, um für die Wertschätzung des Gemeinschaftsgefühls im Kleinstadtleben zu werben.