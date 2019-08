Unterstützung für Schwerkranke : Ambulante Palliativversorgung auch im Kreis

Oberberg Seit Jahresbeginn gibt es im Oberbergischen Kreis weitere Unterstützung für schwer und unheilbar erkrankte Menschen. „Die SAPV Oberberg GmbH bietet rund um die Uhr eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung im Kreisgebiet an“, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit.

Das multiprofessionelle Team begleite und versorge Betroffene bis zum Lebensende und unterstütze sie beim Verbleib in der vertrauten häuslichen Umgebung. Auch in Hückeswagen und Radevormwald betreut die SAPV derzeit Patienten.

Alle Leistungen sind für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen kostenfrei, versichert Jessica Schöler. Dies gelte nicht nur für tumorkranke Patienten, sondern auch für diejenigen, deren schwere Erkrankung nicht geheilt werden könne und die über die normale Pflege hinaus diese spezialisierte Versorgung und Begleitung benötigten. Eingeschlossen sind nicht nur Leistungen in den eigenen vier Wänden, sondern auch in anderen häuslichen Lebenssituationen, wie zum Beispiel in einem Pflegeheim. „Dort wird das Team ergänzend zum bestehenden Angebot spezialisiert tätig“, berichtet Jessica Schöler. Auch der jeweilige Hausarzt werde in die Betreuung eingebunden.