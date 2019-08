Kostenpflichtiger Inhalt: Baumaßnahmen in Hückeswagen : Ein Pflaster für die maroden Friedhofswege

Mit Minibagger, Schaufeln und Schubkarren sind Mitarbeiter der Radevormwalder Firma Ufer-Poen-Bau dabei, sechs vertikale Nebenwege und einen Hauptmittelweg auf dem Friedhof zu sanieren. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Auf dem Friedhof Am Kamp in Hückeswagen hat eine Baufirma damit begonnen, die maroden Wege zu erneuern. Sie sind teilweise in einem miserablen Zustand.