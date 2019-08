Landgericht Wuppertal : Hückeswagener wegen Heroinhandels vor Gericht

Hückeswagen Der 37-Jährige soll zwischen Mai 2018 und Februar 2019 an zwei Stellen in Wuppertal Rauschgift verkauft haben.

Begonnen hatte alles mit einem „Mauerwurf“ an der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Wuppertal. Jemand soll dort von draußen etwas über die Mauer geworfen haben, um danach zu verschwinden. Ein „Zinker“ also, der andere Leute anschwärzt. Die Polizei hatte jedenfalls danach den Namen und das Foto des Angeklagten gehabt und nach ihm gefahndet. In der Nähe seiner Wohnung in Wuppertal griff die Besatzung eines Streifenwagens ihn dann zufällig auf. Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft stand der Hückeswagener, der sich nun vor dem Landgericht Wuppertal zu verantworten hatte, an einer Bushaltestelle, um Drogen zu verkaufen. Der Polizeibeamtin war die Ähnlichkeit mit dem Fahndungsfoto aufgefallen. Der Mann wurde noch an Ort und Stelle durchsucht, in seinem Pullover fanden die Polizisten 70 Gramm Heroin. Später auf der Wache kamen noch ein paar Gramm dazu, die er in der Unterhose versteckt hatte. Von dort aus ging’s für den 37-Jährigen gleich in Polizeigewahrsam und weiter in die Untersuchungshaft.