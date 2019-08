Mein erster Schultag : Ein i-Dötzchen wie ein englischer Student

Lothar Vandenherz, der Leiter des Posaunenchors des CVJM Hückeswagen, stellt im heimischen Garten seinen ersten Schultag nach. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Lothar Vandenherz erinnert sich an seine Grundschul-„Bande“, eine kaputte Schiefertafel und eine heimliche Liebe.

Neugierig blättert Lothar Vandenherz durch das Zeugnisheft der Grundschule. Gleich bleibt sein Blick bei der Beurteilung zum Ende des ersten Schuljahres hängen. „Lothars Arbeitseifer verdient besonders lohnend hervorgehoben zu werden“, liest der 61-Jährige vor und grinst sein spitzbübiges Lächeln, für das der Leiter des Posaunenchors des CVJM Hückeswagen und des Musikvereins Dohrgaul bekannt ist. „Das sollte sich bald ändern“, meint der Hückeswagener. Fürwahr, stand doch in den übrigen Beurteilungen nur noch die Bemerkung „versetzt“. Immerhin hat das dazu geführt, dass aus Lothar Vandenherz etwas „Vernünftiges“ geworden ist, nämlich ein Erster Kriminalhauptkommissar. Sein Dienst bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Berg endet aber Ende September, dann geht er in den Ruhestand.

An seine Einschulung hat Vandenherz nur „blasse Erinnerungen“, wie er sagt. Die sind sogar so blass, dass er sich zunächst im Sommer 1963 eingeschult sieht. Was ihm einen irritierten Blick seiner Frau Susanne einbringt. Dann entdeckt er aber das richtige Datum seines ersten Schultags – Ostern 1964. Erst im Oktober desselben Jahres wurde beschlossen, das neue Schuljahr wie im europäischen Ausland und in Bayern nach den Sommerferien beginnen zu lassen.

Jackett mit Wappen und Goldknöpfen sowie Pepita-Hose sind ihm nicht geblieben, sein spitzbübiges Lächeln hingegen schon. Foto: privat, Repro: Stephan Büllesbach/privat; Repro: Stephan Büllesbach

Immerhin weiß er noch, „dass meine Mutter ein geblümtes Kleid getragen hat“. Was er selbst an diesem „großen Tag“ getragen hat, kann er auf dem Einschulungsbild sehen: eine hellbraune Stoffhose, eventuell kleinkariert, und ein dunkelblaues Jackett mit einem Wappen und goldenen Knöpfen. „Der Kleidung zufolge hätte ich auch in Cambridge gewesen sein können“, sagt Vandenherz lachend. Nicht ausschließen will er, dass „Onkel Erich“ damals für die Ausstattung gesorgt hatte. Das war ein Junggeselle und Bekannte seiner Großmutter, der oft nach Spanien flog und den Kindern von dort immer etwas mitbrachte. „Meine Schwestern stattete er etwa mit Kleidern aus.“

Erinnern kann sich der Hückeswagener auch noch daran, dass seine Mutter die Fotos von ihm als i-Dötzchen gemacht hatte. „Sie war Drogistin und hatte in der Drogerie Stöcker an der Kölner Straße neben dem ,Hofgarten’ gearbeitet“, erzählt Vandenherz. Dort wurden damals noch die Filme im Labor entwickelt. „Meine Mutter hatte daher ein Faible für die Fotografie“, sagt er. Dafür nutzte sie eine alte Voigtländer mit braunem Lederetui, wie das zu dieser Zeit üblich war. Lothar Vandenherz selbst hatte sich später in den 70ern eine Spiegelreflexkamera mit Automatik gekauft, zu der Drogist Stöcker sagte: „Da kann jetzt nichts Besseres mehr kommen.“ Er sollte sich gewaltig irren.

Info Entscheidung zwischen Musik- und Polizeikarriere Ursprünge Lothar Vandenherz kommt aus einer musikalischen Familie, in der Hausmusik an der Tagesordnung war. Im Alter von neun Jahren begann sein Klavierunterricht. Später wurde er vom Posaunenchor des CVJM Hückeswagen an der Tuba „dienstverpflichtet“. Polizei 1974 wurde er Polizist und musste sich später entscheiden, ob er dem Polizei-Orchester beitreten oder Karriere als Kommissar machen wollte. Die Musik blieb die zweite Laufbahn. „Spotlights“ Der Hückeswagener war erster Trompeter der Schützenkapelle Wipperfeld und gehörte mit Gerald Wasserfuhr der Partyband „Spotlights“ an, die deutschlandweit jährlich 40 bis 50 Auftritte hatte. 1995 hörte er dort auf. Chöre 1985 übernahm er die Leitung des Posaunenchors des CVJM Hückeswagen, dem er seit 1970 angehört. Im Oktober 1996 kam das Dirigat beim MV Dohrgaul hinzu.

Anders als seine beiden älteren Schwestern war der Fußweg für Klein-Lothar eher kurz: „Wir waren von der Rader Straße ins Gemeindezentrum Lindenberg gezogen, wo meine Eltern Hausmeister wurden“, berichtet Vandenherz. Zur evangelischen Stadtschule, der heutigen Löwen-Grundschule, war es dann nicht weit. An der Koll’s Ecke – die Kreuzung Bach- / Heiden- / Friedrich- / Lindenbergstraße – passten immer die beiden in Hückeswagen bekannten Polizisten Kurz Lienenkämper und Helmut Wagner auf die i-Dötzchen und die schon größeren Schüler auf.

Die 60er Jahre waren auch noch die Zeit der Schiefertafeln, auf denen die Kinder Schönschrift lernten. „Wir mussten eine ganze Tafel voller ,Spazierstöcke’ schreiben“, blickt Vandenherz zurück. Nach zwei wurde ein „n“, nach drei ein „m“ daraus. Auch Sütterlin lernten die Grundschüler damals. „Ich kann’s noch was lesen, aber schreiben nicht mehr“, sagt der 61-Jährige. Die Schönschrift hätte sich im Alter dank der vielen Arbeit am Computer auch erledigt: Seine Klaue sei katastrophal, meint Vandenherz.

Einmal hing damals aber der Haussegen ziemlich schief: Dem Knirps war nämlich der Tornister heruntergefallen, wodurch die Schiefertafel zu Bruch gegangen war. „Meine Mutter war nicht glücklich, dass sie eine neue kaufen musste“, weiß Vandenherz noch.

Auf Klassenlehrer Heinz Spitz, der gerne mit den Kindern am Akkordeon musizierte und mit ihnen in die Mul wanderte, folgte nach zwei Jahren Lehrerin Hertha Roth. „Das war eine groß gewachsene, hübsche Frau – und meine heimliche Liebe“, sagt Vandenherz, und es scheint, als würde sich seine Gesichtsfarbe ein klein wenig rosa einfärben.

„Nach vier Jahren Grundschule hatte man schließlich meine Mittelmäßigkeit halbwegs erkannt und ich wurde an der Realschule angemeldet“, erzählt er. Rückblickend betrachtet sei das die beste Entscheidung gewesen. „Denn an der Realschule erhielten wir Schüler einen guten Grundstock an Bildung.“ Später schlossen sich das Fachabitur und das Studium bei der Polizei an.