Hückeswagen-Frohnhausen : Reparatur einer Schutzhütte „auf dem kleinen Dienstweg“

Frohnhausen Drei Freunde sorgten dafür, dass die Schützhütte bei Frohnhausen wieder in einem besseren Zustand ist.

Wer die Hütte auf dem Grundstück einer Hückeswagener Familie aufgestellt hat, weiß Heike Rösner nicht genau. Es sind aber immer wieder engagierte Hückeswagener dabei, die die Schutzhütte, von der etwa Wanderer den Ausblick ins Frohnhauser Tal genießen oder dort Schutz vor einem Unwetter finden können, auf Vordermann bringen. So wurde vor etwa acht Jahren mal den Tisch neu angeschafft. „Ich denke, das ist so eine typisch Hückeswagener Geschichte“, sagt die Tourismusbeauftrage. Es gebe immer wieder Menschen, die feststellen, dass „da doch mal was ausgebessert oder erneuert werden könnte“, und dann bringe man sich einfach für die Allgemeinheit ein. Heike Rösner: „Ich freue mich, dass das so funktioniert und bin froh, wenn es immer wieder Menschen gibt, die mit Herzblut für ihre Heimat Herz zeigen.“