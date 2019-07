Festakt im Pflitsch-Casino : Seit 100 Jahren ein Teil von Hückeswagen

Hückeswagen Großer Bahnhof herrschte am Montagmittag im Pflitsch-Casion mit etwa 200 Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft der Schloss-Stadt beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Familienunternehmens.

100 Jahre Firmengeschichte – es kann wohl keinen besseren Grund für eine große Feier geben. Entsprechend voll war das Pflitsch-Casino am Montagmittag, als rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft der Schloss-Stadt zur offiziellen Jubiläumsfeier gekommen waren. Auch einige Geschäftspartner aus dem Ausland hatten den Weg in die Schloss-Stadt gefunden.

Gruß Aus Düsseldorf übersandte Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie per Videobotschaft seinen Glückwunsch. „Die Firma Pflitsch ist ein echter Hidden Champion aus dem Bergischen Land“, sagte Pinkwart. Der Wirtschaftsminister betonte außerdem, dass die Politik an der weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Mittelstand arbeite.

Die beiden Geschäftsführer Roland Lenzing und Mathias Stendtke waren sichtlich glücklich, den runden Firmengeburtstag in so großer Runde feiern zu können. „Die Gründungszeit war eine Zeit des Umbruchs“, sagte Stendtke. „Jede der vier Generationen hat zum Erfolg des Unternehmens beigetragen – und jede Generation stand vor einer neuen Herausforderung“, ergänzte Lenzing. Sei es die industrielle Revolution des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die Zeit des Wirtschaftswunders oder heute die Digitalisierung und Industrie 4.0.

Die beiden Geschäftsführer betonten zum einen ihre enge Beziehung zur Schloss-Stadt, aber auch den Wunsch zur weiteren Expansion. „Wir wollen sowohl unsere Frauenquote weiter erhöhen, als auch die der Ausbildung“, sagte Stendtke, Lenzing fügte an: „Pflitsch ist immer in Bewegung gewesen und wird das auch weiter sein. In wirtschaftlicher Hinsicht, als auch im Rahmen unserer sozialen Verantwortung.“