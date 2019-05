Europawahl : Auch Hückeswagen wird grüner

Hückeswagen Die Schloss-Stadt liegt bei der Europawahl im Bundestrend: massive Verluste von CDU und SPD sowie bärenstarke Grüne. Entsprechend ist die Stimmung bei den Kommunalpolitikern.

Im Verlauf des Abends sollten zwei weitere Wahlbezirke in der Schloss-Stadt an die Grünen fallen. In der Erich-Kästner-Schule holten sie 28,1 Prozent und damit sechs Stimmen mehr als die CDU, den Wahlbezirk Schützenhaus gewannen sie mit 25,6 Prozent und einem Vorsprung von neun Stimmen. Interessant waren zwei weitere Wahlbezirke: Der Fürstenberg (ATV-Turnhalle) ging zwar mit 27,9 Prozent erneut an die CDU, hier verachtfachten (!) die Grünen beinahe ihr Ergebnis von 2014 – waren sie vor fünf Jahren lediglich für 3,2 Prozent wählbar, gaben am Sonntag 24,2 Prozent den Grünen ihre Stimme. Und sogar in Holte, klassisch ein „schwarzer“ Wahlbezirk, stiegen die Grünen von 3,7 Prozent in 2014 auf nunmehr 15,8. Die CDU ist auch dort weiterhin stärkste Kraft, verlor jedoch mit nur noch 36,8 Prozent der Stimmen ihre absolute Mehrheit von vor fünf Jahren (50,9 Prozent).