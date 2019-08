Hückeswagener Kultur : Gitarre „Frieda“ erzählt Kindern lyrische Geschichten

Hückeswagen Dank der finanziellen Unterstützung durch den Verein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ kann das Kultur-Haus Zach eine Kindertheater-Serie anbieten. Beim dritten Teil am kommenden Sonntag ist Oliver Steller mit seinem Programm „Olli und seine Gitarre Frieda“ zu sehen, das für Kinder ab drei Jahre geeignet ist.

Steller, Jahrgang 1967, hat seine Liebe zur Literatur nach der Schule wiederentdeckt und vertont Gedichte. Im Anschluss an ein Musikstudium in den USA und einem Jahrzehnt als freischaffender Musiker gab der Gitarrist und Sänger 1995 sein Debüt als Rezitator. Die FAZ bezeichnet Steller heute als „Stimme deutscher Lyrik“, der Focus schrieb 2018: „Oliver Steller ist zweifellos Deutschlands charismatischster Rezitator.“

In den nächsten Monaten folgen drei weitere Kindertheateraufführungen. So bringt Klaus Foitzik am 22. September das „BuchstAbenteuer“ auf die Bühne des Kulturhauses, bei dem die kleinen Besucher mit Liedern und Geschichten das Alphabet auf eine neue Art lernen werden. Am 1. Dezember sind die „Weihnachtsdiebe“, gespielt vom „Sonswastheater“, zu Gast im Kultur-Haus Zach. Der letzte bisher geplante Termin folgt Anfang des nächsten Jahres: Am 26. Januar präsentiert das Figurentheater „Sack un´ Pack“ den „Eier-Dieb-Krimi“.