Einzelhändler : Schlickowey verlässt Werbegemeinschaft im Streit

Hückeswagen Der „Stilmix“-Inhaber fühlt sich im Stich gelassen und rechnet vor allem mit den Kollegen von der Bahnhofstraße ab.

Am Wochenende übte er Kritik daran, dass der Eiswagen und der Kindertrödel Richtung unteres Island und Bahnhofstraße gezogen worden waren: „Das ist eindeutig, wie schon oft, ein Frontalangriff auf die Altstadt.“ Er fragt, was das soll, und offenbar an seine Kollegen gerichtet: „Was habt Ihr gegen eine attraktive Innenstadt?“ Warum werde der Zusammenschluss von Etapler Platz und Altstadt von der Bahnhofstraße so augenscheinlich vermieden? Es reiche doch wohl, dass die Händler von der Islandstraße beim Wochenmarkt am Donnerstag mit Sperrgittern vom Geschehen abgetrennt seien.