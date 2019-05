Hückeswagen Erneut war im Kultur-Haus Zach die Band Annina Struve & Hugoonion, die wieder einmal restlos überzeugen konnte. Wenn auch nur wenige Besucher gekommen waren.

Keine Unbekannten in der Schloss-Stadt waren die Gitarristin und Sängerin Annina Struve und ihre beiden Mitstreiter Mario „Zwiebel“ Zielenbach am Schlagzeug und Markus „Hugo“ Schröder am Bass – alias Hugoonion. Am Freitagabend war das furiose Trio Annina Struve & Hugoonion wieder einmal im Kultur-Haus Zach zu Gast. Die charismatische Sängerin, die auch eine ganz famose Gitarre zupfte, hatte sich mit ihren Mitmusikern einer Mischung aus wildem Rock und energetischem Funk verschrieben. Dazu entlockte sie ihren Stimmbändern soulige Klänge, was dieser großartigen Klangsuppe, genau wie die immer wieder eingestreuten melodischen Soli, exakt die passende Würzung verpasste.