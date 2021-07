Absage in Kamp-Lintfort : Stadtfest muss abermals ausfallen

Das Stadtfest in Kamp-Lintfort fällt aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Das Stadtfest im September ist aus Sicht der Werbegemeinschaft nicht zu stemmen: Es fehle an Personal, das die Veranstaltung in Corona-Zeiten unterstützt, und an den finanziellen Mitteln, um ein Programm zu realisieren.

Von Anja Katzke

Die Werbegemeinschaft sagt auch 2021 das Stadtfest im September ab. „So leid es mir tut, aber das können wir nicht stemmen“, erklärte Geschäftsführerin Bettina Reiner am Dienstag. Bis vor einigen Tagen sei sie noch optimistisch gewesen, was das Stadtfest im September angehe, doch: „Die Auflagen sind jedoch für uns als Verein nicht zu erfüllen.“ Es fehle an Personal, das stichprobenartig überprüft, ob die Besucher über negative Corona-Tests verfügen, und an finanziellen Mitteln, um ein Programm zu gestalten – oder für den Fall, dass bei einem erneuten Ausfall Entschädigungen gezahlt werden müssten. „Man muss sich ja nichts vormachen, die Inzidenz steigt ja doch langsam wieder“, sagt Bettina Reiner.

Dazu komme, dass auch die Werbegemeinschaft seit 2020 keinerlei Einnahmen habe generieren können. „Wir schauen im Moment, dass wir das, was ist, halten können und arbeiten an neuen Konzepten für das nächste Jahr.“ Da sei auch Engagement seitens der Händlerschaft und Bürger gefragt.

Die Kamp-Lintforter , die den traditionellen Stadttrödel in der Hochschulstadt schmerzlich vermissten, hätten bisher großes Verständnis für die Entscheidung gezeigt. „Es geht noch immer um die Sicherheit aller“, betont die Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft.