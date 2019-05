Konfirmation : Konfirmanden liegt Frieden am Herzen

Hückeswagen Elf Jugendliche wurden am Sonntag von Pfarrer Klaus-Peter Suder in der Pauluskirche konfirmiert, zwei waren zuvor noch getauft worden.

Das Thema für den großen Tag lautete „Friede“. „Damit haben sich die Jugendlichen in den vergangenen Wochen bei der Vorbereitung beschäftigt“, berichtete Suder. Der Pfarrer ging in diesem Zusammenhang in seiner Predigt auch auf das Thema ein: „In der Zerrissenheit unserer Welt, die bis ins Persönliche hineinreicht, ist Jesus ein Friedensbringer für uns. Er ist der einzige Weg, in unserer friedlosen Welt diesen Frieden zu finden.“