Maifest in Hückeswagen : Zum Singen und Trödeln in die Stadt

Viel Spaß hatten alle drei Generationen der Familie Matthey beim Mitsing-Konzert vorder Bühne auf der Bahnhofstraße. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Premiere des Maifests der Werbegemeinschaft war durchaus gelungen. Hunderte Besucher kamen in die Stadt, um sich bei Kaffee und Kuchen am Mitsingkonzert zu beteiligen. Etwa 20 Kinder nutzten das Angebot zum Deckentrödel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Nach dem am Samstagmorgen die ersten Kinder ihre Decken aufgeschlagen und mit Trödel bestückt hatten, und sich am Nachmittag die Bänke vor der Bühne auf der Bahnhofstraße füllen, entspannten sich die Gesichtszüge der Organisatoren. Die Werbegemeinschaft hatte erstmals zum Maifest unter dem Motto „Alt trifft Jung“ eingeladen, das mit verschiedenen Mitmach-Aktionen alle Generationen ansprechen sollte. Die Kinder durften auf der Islandstraße kostenfreitrödeln oder konnten am Stand des Kindergartens des Johannesstifts basteln. Jona verkaufte Spiele aus ihrem Kinderzimmer und packte ihre Decke erst zusammen, als am Nachmittag ein kleiner Regenschauer einsetzte. „Ich finde das Angebot total super“, sagte ihre Mutter Sandra Thiel.

Das Mitsingkonzert mit Rebekka Krienke am Nachmittag kam bei allen Alterklassen gut an. Ob Lieder wie „Alle Vögel sind schon da“, „Über den Wolken“, „99 Luftballons“ oder „Hoch auf dem gelben Wagen“ – die Melodien waren den meisten bekannt. Dank der Textvorlagen gab es auch keine Texthänger beim Mitsingen. Erika und Fred Matthey waren aus Radevormwald zum Maifest in die Schloss-Stadt gekommen. Mit dabei waren Tochter Linda und Enkelsohn Wim aus Mainz. „Das Singen macht Spaß und ist eine gute Idee“, sagte Erika Matthey, bevor sie das nächste Lied anstimmte.

Info 80 Maikäfer zählen und Preise gewinnen Gewinnspiel Genau 80 Maikäfer waren in den Schaufenstern der Geschäfte verteilt. Ziehung Um 17 Uhr wurden auf der Bühne die Preise unter den anwesenden Gewinnspiel-Teilnehmern verlost. Gewinne Für die Kinder gab es Spielwaren-Gutscheine, der Hauptpreis für die Erwachsenen war ein großer Flachbildfernseher.

Angelika Möller nutzte den verkaufslangen Samstag zum Einkaufen. Auf ihrem Weg durch die Stadt überreichte ihr Stefan Noppenberger vom Kultur-Haus Zach einen Berliner Ballen. Der Trägerverein des Kulturhauses bewirtete die Maifest-Besucher mit 300 Ballen, Kaffee und Kuchen. Auf der Bühne hatten die Grundschüler ihren großen Auftritt. Die Musical-Gruppe der Löwen-Grundschule zeigte Ausschnitte aus ihrem Programm; die Kinder der Grundschule Wiehagen sagen in englischer Sprache.

Viel Glück hatten Andreas und Soulmaz Marenbach. Bei einer spontanen Zwischenverlosung gewann das Ehepaar zwei Eintrittskarten für ein Rod-Stewart-Konzert in Köln am gleichen Abend. „Wer heute Abend noch nichts vor hat, erwachsen ist und als Erster an der Bühne ist, gewinnt“, forderte Moderator Stephan Lapp die Zuschauer auf. Als niemand aufstand, zog Jonas Marenbach seine Mutter kurzerhand zur Bühne und bescherte seinen Eltern damit einen unvergesslichen Abend.