Musikalisch : Stefan Coesfeld brillierte mit Lyrik und Folkjazz im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Der Remscheider Gitarrist präsentierte im Kultur-Haus Zach lyrische Gedichte deutscher und keltischer Autoren – und das auf ungewöhnliche, aber gekonnte Art.

Deutsche und keltische Lyriker standen am Samstagabend im Vordergrund des Konzerts von Stefan Coesfeld im Kultur-Haus Zach. Der Remscheider Gitarrist vertonte dabei auf gekonnte Weise lyrische Texte etwa von Joseph von Eichendorff, Eduard Mörike und Jake Walton. So startete das Konzert mit einer ganzen Folge von Eichendorff-Texten, die Coesfeld gefühl- und klangvoll mit seiner Stimme und seiner Gitarre umsetzte. Passend zum Motto „Noch von Träumen kühl durchwoben. . .“ hatten alle Stücke einen starken Bezug zur Natur. Damit brachte er sein Publikum bereits mit den ersten Melodien zum Träumen und zum Gedanken schweifen lassen.

Der Musiker sang alte Texte bekannter Gedichte wie „Es schienen so golden die Sterne“, „Da fahr´ ich still im Wagen“, „Mondnacht“ oder „Vanitas Vanitatum“ und spielte dabei seine eigenen Kompositionen. Mit geübten Fingern auf der Fingerstyle-Gitarre, entstanden neue Rhythmen und eine ganz besondere Harmonie. Nachdem der erste Konzertteil insbesondere deutschen Lyrikern gewidmet war, folgten im zweiten Teil einige Stücke keltischer Poeten. So stimmte der Musiker ein Stück von Peter Gabriel sowie einige traditionelle Folksongs an, die durch die musikalische Umsetzung sofort wieder lebendig wurden.