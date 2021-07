Kultur in Hückeswagen : Doppelstunde „Nachsitzen deluxe“

Hückeswagen Comedian Johannes Schröder ist am 17. Juli wieder zu Gast im Kultur-Haus Zach. Im Hauptberuf ist er tatsächlich Gymnasiallehrer für Deutsch.

Wer schon immer einmal Insiderwissen über die „Schule von heute“ haben wollte, der erhält beim Comedyabend am Samstag, 17. Juli, im Kultur-Haus Zach die entsprechenden Interna. Denn dann wird „Herr Schröder“ wieder aus seinem Berufsalltag als Lehrer der „Helene-Fischer-Gesamtschule“ berichten. Zum zweiten Mal ist Comedian Johannes Schröder, im Hauptberuf tatsächlich Gymnasiallehrer für Deutsch, zu Gast an der Islandstraße, dieses Mal mit seinem aktuellen Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“.

Bereits zu Beginn der Comedyshow wird schnell deutlich, dass sich für Herrn Schröder viel verändert hat: Der Medienwagen hat Netflix , die Schulbücher gibt’s als Podcast, und bettlägerige Schüler werden per Livestream zugeschaltet. Außerdem ist freitags jetzt dank #klassenklima immer frei, und der Lehrermangel wird durch YouTube-Tutorials ausgeglichen. Für ihren Deutschlehrer richtet die Klasse 12a einen Instagram-Account ein. Und unter #korrekturensohn2.0 werden die wichtigsten schulpolitischen Fragen diskutiert: Wann gibt es endlich den Videobeweis im Klassenzimmer? Was macht Herr Schröder beim Junglehrerstammtisch? Und singt er am Ende der Stunde wirklich „Atemlos durch G8“?

Karten zum Preis von 18 Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung an der Bahnhofstraße, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta an der Islandstraße sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 21 Euro. Aufgrund der derzeit niedrigen Inzidenzwerte ist für den Besuch der Comedy-Show kein negativer Corona-Test notwendig. Beim Betreten des Kultur-Hauses Zach müssen die Gäste lediglich einen Mund-Schutz tragen und am Eingang ihre Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung angeben. Desinfektionsspender stehen bereit.