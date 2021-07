2000 neue Bäume für Oberberg : Bildungswerke starten Aktion „1:0 für die Schöpfung“

Oberberg Für jede Teilnahme an einer Veranstaltung des Katholischen Bildungswerks Oberberg und des Wipperfürther „Hauses der Familie“ im zweiten Halbjahr 2021 soll einen Baum gepflanzt werden.

Nicht zuletzt das massive Fichtensterben im Bergischen hat deutlich gemacht, dass es in der Region immer weniger Bäume gibt. Doch sind gerade diese wichtig, um den Klimawandel aufzuhalten – wenn auch nur ein bisschen. Das Katholische Bildungswerk Oberberg und das „Haus der Familie, die Katholische Familienbildungsstätte in Wipperfürth, engagieren sich jetzt auf besonderer Weise auf lokaler Ebene gegen das Baumsterben. „Wir pflanzen für jede Teilnahme an unseren Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2021 einen Baum im Oberbergischen Kreis“, berichtet Dr. Bernhard Wunder, Leiter des Katholisches Bildungswerks. Die ersten 2000 Bäume der Aktion „1:0 für die Schöpfung!“ seien bestellt und die ersten Orte, wo diese dann gepflanzt werden, bestimmt. Start der Pflanzaktion ist im Herbst.

Jeder Interessent kann sich zudem an dieser Aktion auch durch eine Spende beteiligen – eine Spendenquittung wird ausgestellt –, beim Einpflanzen helfen oder Kooperationspartner werden. Wunder appelliert: „Jeder Baum zählt, und alle Hände werden gebraucht.“ Daher könne sich jeder gerne bei den Organisatoren melden. Auch kann das Sonderprogramm mit Veranstaltungen zu den Themen „Schöpfung“, „Natur“ und „Nachhaltigkeit“ bei Bernhard Wunder, ☏ 02202 9363962 oder per E-Mail an info@bildungswerk-oberberg.de, und bei Thomas Dörmbach vom „Haus der Familie“, ☏ 02267 871420 oder per E-Mail an info@hdf-wipperfuerth.de, angefordert werden.